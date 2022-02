'Tua' presenta piano assunzioni, ma è scontro con sindacati

(ANSA) - PESCARA, 07 FEB - I vertici della Tua hanno illustrato oggi a Pescara il piano di assunzioni di circa 140 lavoratori per il biennio 2022-2024. Nel corso della conferenza stampa il presidente della società abruzzese di trasporto ha stigmatizzato le critiche arrivate dai sindacati nei giorni scorsi in merito ai due bandi di assunzione. "È la prima volta che ci sono contestazioni alla volontà di assumere di un'azienda e credo sia la prima volta che ci sono contestazioni in riferimento al fatto che questa azienda sta seguendo pedissequamente le posizioni sottoscritte dai sindacati. Il 30 giugno - ha spiegato Gianfranco Giuliante - i sindacati hanno dato il loro consenso sia per la parte delle assunzioni, per così dire, professionalizzanti sia per la parte degli interinali e noi facciamo due bandi necessari per legge. Il primo bando del 31 gennaio è in vigore, sul secondo c'è un tentativo di blocco da parte dei sindacati ed è inspiegabile. Credo ci siano polemiche strumentali perché noi, come Tua, abbiamo pronto il bando per assumere gli interinali e li assumiamo secondo le previsioni di un accordo con i sindacati. Noi decidiamo di trasformare i contratti a tempo indeterminato allo stesso costo di come avremmo assunto gli interinali. Questi erano gli accordi, così stiamo agendo con il secondo bando pronto, ma fermo perché i sindacati si sono messi di traverso".

"Noi - ha proseguito Giuliante- stiamo cercando un incontro con i sindacati. Qui abbiamo la sottoscrizione dell'accordo del 30 giugno che prevedeva quello che stiamo facendo. Se ora ci sono motivi di ripensamento, visto che stiamo parlando di assunzioni in tempo di pandemia e in un periodo difficile, fare ancora polemica sembra davvero fuori luogo. C'è la possibilità di assumere gli interinali e noi li vogliamo assumere. Parliamo di 140 assunzioni fra i due bandi". (ANSA).