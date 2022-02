Superbonus: in Abruzzo 2.784 asseverazioni al 31 gennaio

(ANSA) - PESCARA, 02 FEB - Asseverazioni depositate sulla piattaforma a quota 2.784, investimenti ammessi a detrazione per un totale di 617.863.353 euro, investimenti per lavori conclusi ammessi a detrazione per un totale di 391.103.814 euro, detrazioni previste a fine lavori pari a 679.649.688 euro e detrazioni maturate per i lavori conclusi pari a 430.214.195.

Sono i numeri del Super Ecobonus 110% in Abruzzo forniti da Enea e aggiornati al 31 gennaio 2022.

Per quanto riguarda i i soggetti beneficiari, del totale delle asseverazioni, 649 riguardano condomini (totale investimenti 393.557.787 euro; totale lavori realizzati 227.286.983 euro), 1.259 riguardano edifici unifamiliari (totale investimenti 140.544.800 euro; totale lavori realizzati 99.929.522 euro) e 876 riguardano unità immobiliari funzionalmente indipendenti (totale investimenti 83.760.764 euro; totale lavori realizzati 63.887.308 euro).

L'investimento medio è pari a 606.406 euro per i condomini, 111.632 euro per gli edifici unifamiliari e 95.617 euro per le unità immobiliari indipendenti. (ANSA).