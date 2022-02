Pnrr:Rapino istituisce task force per formare parco progetti

(ANSA) - RAPINO, 01 FEB - La Giunta Comunale di Rapino ha istituito una task force, una struttura organizzativa composta da tecnici esperti in diverse materie e da dipendenti interni, per la formazione di un parco progetti relativi alla rigenerazione urbana e dell'abitare, da finanziare attraverso il Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR).

"Lavorare su una progettualità forte e ampia, portando avanti un lavoro orientato all'obiettivo per farci trovare preparati, consapevoli però delle difficoltà della partecipazione dei Comuni in questa partita, in particolare per carenze finanziarie e di organico", ha detto il Sindaco Micucci.

"Il punto di partenza del nostro lavoro è mettere sul tavolo proposte nuove per realizzare il progetto 'Rapino Rinasce' sulla base delle missioni del Pnrr. Il tentativo di mettere insieme le competenze di tecnici che hanno presentato la loro manifestazione d'interesse al progetto Rapino Rinasce, i cui curriculum specializzati sono noti all'Ente per le passate e attuali collaborazioni, con la governance dell'Amministrazione e la partnership di privati, deve portarci a conseguire l'obiettivo di poter rispondere alle varie call regionali e nazionali, per ottenere i finanziamenti del PNRR destinati alle realtà locali entro le date di scadenza dei vari bandi, quantomeno la possibilità di provarci." "Un momento strategico per la vita del Paese e anche della comunità - afferma il Primo Cittadino Rocco Micucci - oggi abbiamo la nostra Struttura Operativa Comunale per disegnare la Rapino dei prossimi vent'anni." Sono stati individuati tre linee di intervento cui lavorerà la task force divisa in sottogruppi: rigenerazione urbana, efficientamento energetico e produzione di energie alternative, impianti sportivi e scuole, tutti coordinati dal Responsabile del Servizio dell'Area Tecnica Arch. Eleonora Martino cui si affiancherà una cabina di regia amministrativa di cui faranno parte consiglieri ed assessori comunali, disponibili a fare da raccordo tra l'operatività dei tecnici e le indicazioni della governance comunale. (ANSA).