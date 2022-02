Maltempo: tir di traverso,blocco su Altopiano Cinque Miglia

(ANSA) - SULMONA, 01 FEB - Traffico bloccato da un'ora sulla statale17 all'altezza dell'Altopiano delle Cinquemiglia sia verso l'Alto Sangro che verso la Valle Peligna a causa di un Tir che si è messo di traverso occupando l'intera carreggiata.

L'uscita di strada del Tir è stata provocata da una violenta bufera di neve ancora in corso e dalle raffiche di vento che superano i 100 chilometri all'ora. Sul posto carabinieri e polizia e una squadra di vigili del fuoco che stanno cercando di rimettere in carreggiata il Tir e consentire il ripristino della circolazione. Operazione che si annuncia molto complicata e molto probabilmente dovrà intervenire una gru per spostare il pesante mezzo. Al momento si sono create due lunghe file di mezzi in attesa di poter riprendere il viaggio verso le rispettive destinazioni. (ANSA).