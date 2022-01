Università, bandi servizio civile su Inclusione e Disabilità

(ANSA) - L'AQUILA, 31 GEN - Scade il 10 febbraio, alle 14, la domanda di partecipazioneI al bando per i quattro progetti di Servizio Civile per l'area Inclusione e Disabilità presentati dal CSV Abruzzo, Centro Servizi per il Volontariato, nell'ambito del Programma "Comunità Conoscenza Crescita Partecipazione". I progetti sono: "Art. 3" e "Alimentare la Conosc(i)enza" dei quali sarà titolare l'Università degli Studi dell'Aquila e "Due piedi sinistri" e "Volontari per la salute mentale 2.0", realizzati da associazioni da anni attive sul territorio.

Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale (Presidenza del Consiglio dei Ministri) ha finanziato i due progetti presentati dal CSVAbruzzo, ente titolare di servizio civile, che saranno attivati all'Università dell'Aquila. L'Ateneo, che si distingue nel ranking internazionale sul tema della sostenibilità e della giustizia sociale, aggiunge queste nuove progettualità alle attività sul fronte dell'inclusione, dell'educazione di qualità, delle pari opportunità formative. "Art. 3" richiamando il principio costituzionale secondo cui è compito della Repubblica rimuovere ostacoli di varia natura che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e la piena partecipazione alla vita sociale, è il progetto che vedrà impegnati 4 volontari di servizio civile nei servizi che Univaq offre a studenti con disabilità e Disturbi Specifici dell'Apprendimento (Dsa). Servizi che prevedono forme di tutorato e supporto, azioni di orientamento e raccordo tra Scuola e Università, diffusione della cultura dell'inclusione e della solidarietà. "Alimentare la ConoSc(i)enza" è un progetto che promuove il benessere fisico ed emotivo dei giovani attraverso interventi finalizzati alla prevenzione primaria, con un approccio peer-to-peer. I promotori del progetto sono il professor Alessandro Vaccarelli, prorettore delegato per gli studenti e le studentesse con disabilità e con Dsa, e la professoressa Dina Di Giacomo, direttrice della Scuola di specializzazione in Psicologia clinica.

I progetti saranno presentati all'Università degli studi dell'Aquila giovedì 3 febbraio alle ore 15, al Dipartimento di Scienze Umane in via Nizza. (ANSA).