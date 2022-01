TUA: in tre anni 100 autisti, ma assunzioni non si fermano

(ANSA) - PESCARA, 31 GEN - "L'attuale quadro economico e sociale è caratterizzato da contraccolpi negativi della crisi derivata dall'emergenza sanitaria che ha aggravato, ancora di più, la ripresa dell'attività economica e ha bloccato ulteriormente le assunzioni. Nonostante questo perimetro del mondo del lavoro non certamente positivo - ha spiegato Gianfranco Giuliante, presidente di TUA SPA - la nostra Azienda è riuscita a dare un impulso positivo al contesto di riferimento abruzzese".

TUA ha concretizzato la prima parte del piano programma delle assunzioni presentato ad ottobre attraverso la pubblicazione del bando per l'assunzione di operatori di esercizio.

"Avevamo assunto il preciso impegno di dare seguito alla nostra programmazione entro fine gennaio - ha continuato il presidente Giuliante - e la pubblicazione del bando oggi, 31 gennaio, rappresenta un indicatore piuttosto eloquente dell'efficacia sia dell'azione programmatoria, sia in termini di concretizzazione degli impegni di questa Azienda".

Nel prossimo triennio, infatti, l'azienda di Trasporti della Regione Abruzzo assumerà fino a 100 autisti. Ma a stretto giro, infatti, saranno pubblicati ulteriori bandi di selezione pubblica, con la formula dell'apprendistato professionalizzante, che riguarderanno diverse figure professionali tra le quali quattro operatori da assegnare alla Divisione Ferroviaria di Lanciano, quattro operatori addetti alla manutenzione e dodici figure professionali con mansioni impiegatizie.

"Bisognava procedere - ha dichiarato Gianfranco Giuliante, presidente di TUA SPA - interpretando il nuovo contesto economico che ha imposto agli operatori profondi cambiamenti organizzativi anche attraverso la revisione delle competenze dei lavoratori e la formazione di profili professionali multidisciplinari. Assieme al management aziendale stiamo portando avanti un processo di riorganizzazione interna e di riqualificazione del personale occupato - ha concluso - parallelamente ad una fase di inserimento di risorse umane in una realtà aziendale estremamente complessa come quella di TUA nella quale vengono gestite quotidianamente una serie di attività eterogenee". I bandi di selezione sono pubblicati sul portale aziendale www.tuabruzzo.it. (ANSA).