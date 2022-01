Mattarella:Vacca (M5S), è uomo di grande responsabilità

(ANSA) - PESCARA, 29 GEN - "Mattarella è stato un grande Presidente della Repubblica che ha guidato l'Italia in uno dei momenti più difficili della sua storia. In queste ore, dopo che i leader dei partiti non sono riusciti a trovare un'intesa su un nome di alto profilo per la sua successione, Mattarella ha dimostrato ancora una volta di essere un uomo di grande responsabilità, accettando l'invito del Parlamento a una seconda rielezione e sbrogliando l'impasse in cui era fermo il Paese".

Così il deputato Gianluca Vacca a commento della rielezione di Sergio Mattarella Presidente della Repubblica.

"Una rielezione di un presidente della Repubblica - aggiunge - è sicuramente un passaggio delicato, a maggior ragione quando c'è già un precedente , e sicuramente testimonia una preoccupante crisi della politica e delle leadership dei partiti. Comunque adesso è importante che l'Italia abbia ancora un Presidente come Sergio Mattarella che, insieme a un'altra figura di altissimo spessore come il Presidente del Consiglio Mario Draghi, avrà il compito di continuare a lavorare per risollevare l'Italia dalla crisi". (ANSA).