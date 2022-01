Covid e caro bollette,rischio stop piscina comunale L'Aquila

(ANSA) - L'AQUILA, 29 GEN - La storica piscina comunale dell'Aquila, nel tempi pre covid frequentata da centinaia di persone e da tanti atleti, rischia di chiudere i battenti a causa della pandemia e del caro bollette. A lanciare l'allarme in un post su Fb è Gianni Benevieri, responsabile dell'Asd 'Rari Nantes' L'Aquila, l'associazione che gestisce l'impianto di proprietà del Comune: tra covid e bollette, è crisi senza fine - ha scritto il gestore -. Se non arriveranno aiuti, chiuderò il mese prossimo - ha annunciato Benevieri, a capo di un sodalizio che da anni dà lavoro a decine famiglie.

Sul tema lunedì prossimo è previsto un incontro tra la società di gestione e il sindaco, Pierluigi Biondi, e l'assessore allo sport Vito Colonna. Le difficoltà nella piscina comunale si aggiungono a quelle di Verdeaqua, altro impianto comunale chiuso da mesi dopo l'abbandono dei gestori, un bando andato deserto e un altro in scadenza nel prossimo mese di marzo.

Michele Suriani, capo Dipartimento Piano ripresa e resilienza (Pnrr) della Lega Abruzzo, nel chiedere l'intervento degli enti locali, ha individuato nei fondi del Pnrr la possibilità di sostenere le società che hanno impianti pubblici e privati al chiuso. "È palese l'enorme calo di presenze nelle piscine pubbliche e private, a causa del Covid, a fronte di un aumento dei costi energetici e di gestione cui l'associazione rischia di non poter più far fronte nel breve termine. Per questo, nell'ambito del disagio sociale che molti bandi PNRR stanno cercando di contrastare con ogni soluzione, è indispensabile individuare urgentemente ogni proposta a sostegno dello sport, in particolar modo quello svolto in spazi chiusi, e delle associazioni che con dedizione e ammirevole perseveranza continuano incessantemente, con il sorriso, a garantire il servizio ai ragazzi di ogni età, alle famiglie, alla collettività".

Per il capogruppo del Pd in consiglio comunale, Stefano Palumbo, "la città europea dello sport 2022 rischia di rimanere senza piscine. Mai come in questo momento lo sport cittadino è in sofferenza, per irrisolti problemi strutturali, economici, sociali e per gli effetti della pandemia che stanno portando molti giovani ad abbandonare le proprie attività". (ANSA).