Lanciano domani senz'acqua, ordinanza sindaco scuole chiuse

(ANSA) - LANCIANO, 26 GEN - Intera giornata senza acqua domani a Lanciano e in alcune zone del comune di Treglio, a partire dalle 8.30, per lavori da parte della Sasi che deve spostare un tratto dell'adduttrice principale Fara San Martino-Lanciano, a Castel Frentano. Il sindaco di Lanciano Filippo Paolini ha firmato l'ordinanza di sospensione delle attività didattiche in tutte le scuole cittadine, pubbliche e private, in ragione delle criticità igienico-sanitarie che ne sarebbero derivate. I lavori della Sasi riguardano oltre 400 metri dell'adduttrice, che convoglia su Lanciano 100 litri al secondo e che interessa via delle Fornaci a Castel Frentano, colpita da anni da forti dissesti idrogeologici, aggravati dalla forte nevicata del gennaio 2017.

"Per quell'importante dissesto - dice il sindaco di Castel Frentano Gabriele D'Angelo - abbiamo ottenuto un milione di euro dall'allora presidente della Regione Abruzzo Luciano D'Alfonso, tramite la protezione civile di Roma. Nell'area ci sono tre interferenze; Sasi, metanodotto ed Enel". Tecnici e operai Sasi dovranno effettuare e poi ricollegare il taglio necessario da fare a monte e a valle della condotta, inaugurata 6 anni fa. Su Lanciano, scarsi 35 mila abitanti, le zone che rimarranno a secco domani sono i quattro quartieri storici del Borgo, Sacca, Civitanova e Lancianovecchia, zone del centro, il popoloso quartiere di Santa Rita e 13 contrade periferiche. A Treglio, invece, niente acqua in località Sacchetti e zona industriale.

"Si tratta di un lavoro non rinviabile - spiega la Sasi in una nota - Cercheremo di rispettare i tempi annunciati e previsti. Comprendiamo il disagio che sempre deriva dalla mancanza d'acqua, ma è un intervento che la decisione dell'amministrazione di Castel Frentano in merito alla strada impone". (ANSA).