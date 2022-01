Accoltella moglie e si costituisce, donna in Rianimazione

(ANSA) - CHIETI, 19 GEN - È attualmente in stato di arresto nella caserma della compagnia carabinieri a Chieti Scalo un uomo di 56 anni che ieri sera intorno alle 22 a Torrevecchia Teatina (Chieti) ha colpito la moglie con due coltellate. La donna, portata da un'ambulanza del 118 al Policlinico di Chieti, è stata sottoposta a un doppio intervento chirurgico andato avanti per tutta la notte e ora si trova in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione.

Il marito subito dopo il fatto ha raggiunto la caserma dei carabinieri dove si è costituito. La coppia a quanto pare si stava separando e la lite sarebbe da attribuire proprio ai rapporti deteriorati nella coppia. Nell'abitazione di Torrevecchia ha eseguiti una serie di rilievi la sezione scientifica dei Carabinieri. L'arma, un coltello da cucina, è stata sequestrata. (ANSA).