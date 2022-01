Rottura condotta,Sasi annuncia 'mercoledì senz'acqua 16 Comuni'

(ANSA) - LANCIANO, 18 GEN - Per un'altra importante rottura di una condotta della Sasi spa di Lanciano domani saranno a secco 16 Comuni del Chietino, in particolare ricadenti nelle aree del Vastese e della Val di Sangro. Tecnici e operai della Sasi sono già al lavoro per riparare la rottura della condotta principale dell'Acquedotto del Verde, in località Coste Osento del comune di Scerni. "Sono interventi inevitabili - dice la direzione Sasi - che purtroppo causano difficoltà e disagi ai cittadini perché è necessaria la sospensione della fornitura idrica". Così dalle 7 di domani, 19 gennaio, fino al mattino del 20 gennaio i rubinetti resteranno a secco. I comuni interessati dal provvedimento sono Altino, Archi, Atessa, Casalbordino, Cupello, Furci, Gissi, Monteodorisio, Paglieta, Pollutri, San Buono, San Salvo, Scerni, Torino di Sangro, Vasto e Villalfonsina. (ANSA).