Sanità: Verì, al via Cup unico regionale

(ANSA) - PESCARA, 05 GEN - Sarà attivo, dal prossimo 20 gennaio, il nuovo Cup regionale, che consentirà di prenotare on-line le prestazioni di specialistica ambulatoriale nelle quattro Asl abruzzesi. Lo comunica l'assessore regionale alle Politiche della salute Nicoletta Verì. La prenotazione è riservata ai possessori di identità digitale (SPID).

"L'iniziativa - osserva l'assessore regionale Nicoletta Verì - è frutto di un progetto, approvato nel 2020, mirato a favorire l'accesso degli utenti ai servizi digitali offerti dalla Regione Abruzzo. Attualmente - ricorda - sono disponibili on-line già alcuni servizi, come la scelta e le revoca del medico e del pediatra, la stampa del tesserino sanitario, le deleghe per i minori o non autosufficienti, e la ricerca di ambulatori medici e pediatrici". Nei prossimi mesi, secondo il progetto, verrà ampliata l'offerta estendendo la digitalizzazione ad altri servizi specifici. (ANSA).