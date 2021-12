Navelli in festa per le sue dieci donne laureate nel 2021

(ANSA) - NAVELLI, 29 DIC - Un messaggio di forza, determinazione e speranza arriva dal paese dell'Abruzzo interno di Navelli in provincia di L'Aquila. A portarlo, come nella migliore tradizione, sono state dieci ragazze: le giovani, tutte del paese che conta circa 520 residenti, non si sono arrese alla pandemia, alle difficoltà e si sono laureate proprio nel corso dell'anno 2021.

Per loro che hanno anche alzato la media dei laureati in paese è arrivato un encomio da parte dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Paolo Federico. "Un evento unico che inorgoglisce le loro famiglie e la nostra intera comunità - ha detto il sindaco a margine della cerimonia tenutasi nel comune di Navelli - come amministrazione avevamo il dovere di rendere omaggio a queste dieci giovani ragazze che si sono laureate nel corso del 2021. Un anno difficile funestato dalla pandemia e dalla crisi che tuttavia non ha piegato la forza di volontà delle nostre giovani leve. A loro, oltre ad un sentito ringraziamento, vogliamo fare i migliori auguri per un futuro radioso, pieno di soddisfazioni e che porti in alto il nome della nostra terra".

A ricevere l'encomio sono state: Erica Cantalini, Dalila Di Rosa, Giorgia Di Rosa, Fabrizia Federico, Isabella Federico e Simona Di Persio laureate in scienze Psicologiche applicate, Gabriela Rosa laureata in ortottica e assistenza oftalmologica, Alessandra Giancarlo laureata in ingegneria clinica, Lucia De Amicis laureata in ingegneria civile ed ambientale, Benedetta Di Luzio laureata in logopedia. Soddisfazione per il riconoscimento è stata espressa dalla ragazze che passata la pausa legata alle festività di fine anno, stanno già predisponendosi per le sfide future: in molti, nel paese famoso per lo zafferano, hanno visto nel risultato ottenuto dalle ragazze la continuazione di una tradizione legata all'impegno e al sacrificio che alla fine porta sempre a risultati; altri sperano che questo particolare evento possa rappresentare un messaggio di forza e speranza anche per i tanti ragazzi che stanno affrontando grandi sacrifici a causa della pandemia. (ANSA).