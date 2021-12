Quirinale: Abruzzo, scelti i tre grandi elettori

(ANSA) - L'AQUILA, 27 DIC - Il presidente della giunta regionale abruzzese, Marco Marsilio, di FdI, il presidente del consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, di Fi, per la maggioranza di centrodestra, e il capogruppo del M5S, Sara Marcozzi, per le opposizioni, pentastellata e del centrosinistra. Sono questi i tre designati della Regione Abruzzo ad eleggere il presidente della Repubblica nel prossimo mese di marzo. I tre grandi elettori sono stati votati dal consiglio regionale riunito in presenza all'Aquila. Marsilio ha ottenuto 15 voti, Sospiri 14 e Marcozzi 13.

Sospiri e Marcozzi hanno ringraziato i consiglieri che hanno votato per questo importante evento. "Devo ringraziare i colleghi di maggioranza e di opposizione che mi hanno permesso di partecipare ad un evento molto importante in un momento in cui l'Abruzzo, l'Italia e il mondo stanno vivendo un momento di grave difficoltà" - ha spiegato Marcozzi, votata dal suo partito ma anche dal resto delle opposizioni. (ANSA).