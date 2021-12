Provincia Chieti, Francesco Menna eletto presidente

(ANSA) - CHIETI, 24 DIC - È Francesco Menna, sindaco di Vasto, del Partito Democratico, avvocato, il nuovo presidente della Provincia di Chieti sostenuto dal centrosinistra. Ha avuto la meglio, con 50.841 voti ponderati, su Filippi Paolini, avvocato, sindaco di Lanciano, del centrodestra.

Il centrosinistra ha eletto sette consiglieri: si tratta di Arturo Scopino (6.118), Davide Caporale (5.990), Angelo Radica (5.417), Massimo Tiberini (5.091), Carlo Moro (4.514), Filippo Di Giovanni (4.411) e Sergio Furia (4.375). Cinque i consiglieri eletti nel centrodestra: Giuseppe Luciani che con 7.263 voti ponderati è il consigliere più votato in assoluto, Guido Giangiacomo (5257), Carla Di Biase (5.190), Maurizio Costa (5.164), Eugenio Caporrella (4.610). Scopino, attuale vice presidente, è il consigliere che ha avuto il maggior numero di voti nel centrosinistra: è stato candidato con la lista "Europa Verde" e con tutta probabilità nella nuova amministrazione manterrà la carica attuale.

Ieri in Provincia sono tornati a votare sindaci e consiglieri di 16 dei 104 Comuni della provincia di Chieti ai quali nelle elezioni del 18 dicembre scorso era stata consegnata per errore una scheda elettorale non corrispondente alla popolazione numericamente rappresentata attraverso il voto ponderato. Contro il decreto che ha indetto il turno elettorale limitato ai 16 Comuni aveva presentato ricorso d'urgenza al Tar il centrodestra, ricorso che è stato rigettato. Menna prende il posto di Mario Pupillo, ex sindaco di Lanciano del centrosinistra, che ha guidato la Provincia negli ultimi sette anni. (ANSA).