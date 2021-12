Imprese: dal Microcredito 8 mln per 600 aziende abruzzesi

(ANSA) - PESCARA, 21 DIC - Ufficializzate le graduatorie del microcredito con grande soddisfazione dell'assessore regionale Pietro Quaresimale che in conferenza stampa al fianco del presidente di Abruzzo Sviluppo Stefano Cianciotta ha parlato di un grande risultato raggiunto: "una misura che ha funzionato e che ha visto in campo 8 milioni di euro per quasi 600 aziende con un contributo che va da 5mila a 15mila euro con finanziamenti a interessi zero".

"Si è trattato dunque - ha aggiunto - di un aiuto importante per aziende e professionisti che non avrebbero potuto accedere al credito perché non in grado di presentare garanzie. Si tratta di una misura che cercheremo di mettere in campo anche con il nuovo Fse cercando di esaudire tutte le richieste perché gli 8 milioni di euro utilizzati non hanno permesso di soddisfare tutte le richieste aziendali. In un periodo difficile con l'emergenza sanitaria la Regione - ha detto l'assessore Quaresimale - ha voluto dare risposte certe ma soprattutto liquidità a quelle piccole aziende che hanno avuto e stanno avendo difficoltà in questo periodo storico in cui questa emergenza ha creato ripercussioni a livello economico per cui con residuo di 8 milioni attraverso il Microcredito ci siamo subito attivati e per questo voglio ringraziare Abruzzo Sviluppo nella persona del suo presidente perché in tre mesi siamo riusciti a chiudere l'intera istruttoria e a liquidare".

Il presidente di Abruzzo Sviluppo Stefano Cianciotta ha sottolineato che "abbiamo voluto dare una risposta importante alle piccole aziende che è anche sinonimo di affidabilità perché in soli tre mesi dalla chiusura degli sportelli alla presentazione delle graduatorie alla liquidazione siamo riusciti a chiudere in tempi brevi quasi con un record nazionale e questo a conferma di come la struttura tecnica di Abruzzo Sviluppo sia affidabile. Crediamo di ripetere questa misura che ricordo ha permesso in 10 anni di distribuire 60milioni di euro a fronte di 5400 imprese con la nascita di 6.500 posti di lavoro nelle piccole imprese che rappresentano però il 96% dell'architettura industriale della nostra regione". (ANSA).