Dl recovery: Lollobrigida,impegnato governo su tariffe A24-A25

(ANSA) - ROMA, 21 DIC - "Grazie a un mio ordine del giorno al Pnrr, approvato all'unanimità dalla Camera, il governo si è impegnato a porre in essere iniziative concrete per scongiurare l'aumento delle tariffe autostradali sulla A24 e A25, la Strada dei Parchi che comprende alcune aree della Regione Lazio, Abruzzo e delle Marche. Riteniamo vergognoso, infatti, che i cittadini debbano pagare un pedaggio tra i più alti oppure a non veder garantita efficienza e sicurezza. Il CdA di Strada dei Parchi, accusando di inerzia il ministero delle Infrastrutture, come denunciato in più occasioni da FDI, ha differito l'aumento del 34% dal 1° gennaio al 1° luglio 2022. Queste gravi affermazioni dimostrano l'inefficienza del governo che, fino a questo momento, nulla di concreto aveva fatto disattendendo impegni e aspettative della popolazione". Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida. (ANSA).