Il Trigramma bernardiniano, all'Aquila la traduzione tattile

(ANSA) - L'AQUILA, 14 DIC - Finalmente, davanti al Trigramma bernardiniano si potrà dire "Vietato non toccare!". Nella sala convegni del Convento di San Giuliano a L'Aquila, sabato prossimo 18 dicembre, alle ore 11,30, sarà presentata la prima traduzione tattile del Trigramma bernardiniano ad opera dell'Associazione AquilArtes, da anni impegnata sul territorio aquilano in progetti sull'accessibilità.

L'originale dell'opera è una tavola dipinta del XV secolo conservata nel convento di San Giuliano ed è un importante simbolo della tradizione francescana strettamente legato alla cultura aquilana. L'opera tattile, realizzata grazie a risorse in gran parte provenienti da donazioni del 5x1000, verrà utilizzata da AquilArtes durante lo svolgimento delle "Visite Sensoriali" e sarà a disposizione delle persone con disabilità visiva che ne faranno richiesta.

A partecipare alla prima esplorazione tattile saranno il presidente dell'Uici dell'Aquila, Unione Italiana Ciechi, Antonio Rotondi, con i soci, e l'assessore al Turismo del Comune dell'Aquila Fabrizia Aquilio, insieme a Padre Francesco Rossi, Guardiano del Convento di San Giuliano, Sofia Leocata, presidente di AquilArtes, e Roberto Biondi, storico del cristianesimo.

Domenica 19 dicembre alle 11, in collaborazione con l'Ente Sordi dell'Aquila, si svolgerà una visita guidata in LIS nel Convento di San Giuliano e nell'esposizione dei Presepi artistici di Maurizio de Benedictis. Le due iniziative si svolgono nell'ambito della Biennale "Arteinsieme - cultura e culture senza barriere" promossa dal Museo Tattile Statale Omero di Ancona e delle iniziative per la Giornata Internazionale della Disabilità. (ANSA).