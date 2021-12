Covid: Marsilio, Governo copra deficit sanità Regioni

(ANSA) - PESCARA, 09 DIC - "E' mortificante che in tempi di pandemia dobbiamo fronteggiare nel 2021 una spesa aggiuntiva per il Covid sulla spesa sanitaria che abbiamo certificato di oltre 8 miliardi e ne abbiamo a disposizione neanche la metà.

Questo è veramente un problema grave perché per fronteggiare la pandemia bisogna avere anche le munizioni. Chiedo al Governo e al Parlamento uno sforzo per permettere alla sanità pubblica di funzionare e di non andare in deficit". Lo afferma a SkyTg24 il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, a proposito del problema che le Regioni si trovano ad affrontare in materia di sanità.

"Dopo un anno e mezzo, due di pandemia non credo che si possa gestire, governare e affrontare la sanità pubblica con le stesse regole e le stesse risorse di quando la pandemia non c'era", conclude Marsilio. (ANSA).