Green Pass: in Abruzzo oltre un milione con quello 'Super'

(ANSA) - PESCARA, 06 DIC - Sono circa un milione, tra vaccinati e guariti dal Covid-19, gli abruzzesi in possesso di Green Pass "rafforzato". Oltre 150mila, invece, coloro che, non essendosi sottoposti a vaccinazione, potranno avere solo il Green Pass "base" attraverso l'esecuzione di un tampone. Ma è corsa alle prime dosi: oltre cinquemila quelle somministrate nell'ultima settimana.

In particolare, in Abruzzo, su una platea di over 12 composta da 1.188.922 persone, ha completato il ciclo vaccinale l'83,7% degli utenti, pari a poco meno di un milione di cittadini.

Venticinquemila, invece, quelli in attesa di seconda dose. A questi si aggiungono le persone guarite dal Covid-19 negli ultimi cinque mesi, che sono circa 15mila.

Senza neppura una dose di vaccino, invece, 165mila persone (dato da cui vanno scorporati coloro che sono esenti dalla vaccinazione). Tutti i non vaccinati che negli ultimi mesi, per avere il Green pass, si sono sottoposti a tampone - solo nell'ultima settimana sono stati eseguiti 76mila test rapidi, per una media di quasi 11mila al giorno - a partire da oggi avranno soltanto la certificazione verde "base" e non potranno più accedere ad una serie di attività, tra cui ristoranti, teatri e cinema.

In aumento, già dai giorni scorsi, in vista dell'entrata in vigore del Green pass "rafforzato" le prime dosi somministrate in Abruzzo. Nell'ultima settimana sono state 5.090, in crescita del 47% rispetto ai sette giorni precedenti e del 108% rispetto a due settimane fa. (ANSA).