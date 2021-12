Incendio in azienda del Pescarese,Vigili del Fuoco in azione

(ANSA) - CAPPELLE SUL TAVO, 04 DIC - Vigili del fuoco al lavoro questa mattina per un incendio che si è sviluppato in un'azienda di Cappelle sul Tavo (Pescara) che produce sedili in vetroresina per go kart. Sul posto hanno operato una squadra di Pescara e una dei volontari di Montesilvano. Giunti sul posto i vigili hanno spento le fiamme che hanno interessato il locale lavorazione vetroresina e parte del tetto. Non risultano feriti.

