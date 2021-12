Cartoons on the Bay: con Rai Ragazzi brilla Made in Italy

(ANSA) - ROMA, 03 DIC - Da "Gli Acchiappagiochi", nuova serie animata dello Studio Bozzetto, a "Nina & Olga", che prende vita dalle creazioni Nicoletta Costa. Da Pinocchio & Friends a di Iginio Straffi a Halloweird, prima serie fantasy per ragazzi.

Sono ben 12 i titoli di Rai Ragazzi in concorso a Cartoons on The Bay e altrettanti sono inseriti nella selezione Panorama Internazionale. Li racconta all'ANSA Luca Milano, direttore di Rai Ragazzi, che sottolinea come il festival dell'animazione crossmediale e della tv dei ragazzi (promosso dalla Rai e organizzato da Rai Com in collaborazione con RaiPlay) festeggi quest'anno i suoi 25 anni.

Venendo ai titoli Milano segnala la serie creata dallo Studio Bozzetto "Gli Acchiappagiochi": "Un titolo molto importante - dice - anche perché i protagonisti devono andare a salvare i vecchi giochi da strada e di gruppo e in questo modo li propongono e li raccontano ai più piccoli. Inoltre sta debuttando "Pinocchio & Friends", la nuova attesa opera di Iginio Straffi, che rilegge il classico di Carlo Collodi, anche alla luce di importanti valori per le giovanissime generazioni come la condivisione e l'inclusione. Infine ci sta molto a cuore perché di grande qualità la serie "Nina & Olga" tratta, dopo Giulio Coniglio, dalle creazioni di Nicoletta Costa". Non di produzione italiana anche la serie I Puffi: "Sono sempre stati sulle reti concorrenti e ora sbarcano sulla Rai in versione 3D".

Per i più grandicelli c'è la coproduzione francese "Io alla tua età": Del resto - dice Milano - già il Collegio ci ha fatto scoprire quanto piace a i ragazzi scoprire cosa succede ai genitori o ai nonni quando avevano la loro stesa età. Inoltre può essere anche bella da condividere appunto nella visione con genitori, fratelli e persone più grandi". Infine c'è anche la prima serie fantasy per ragazzi italiana: "Si chiama "Halloweird" e racconta il riscatto di un gruppo di ragazzi "emarginati" della scuola, quelli bollati come "sfigati" o "perdenti" dai bulli" dice Milano. E infine l'ambiente e la sua tutela raccontato da "AcquaTeam - Missione Mare" e lo speciale di animazione "Mila" scritta e diretta da Cinzia Angelini che parla dei bombardamenti che colpirono Trento nel 1943. (ANSA).