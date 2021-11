Guidano sotto effetto alcol e droga, denunciati da Polstrada

(ANSA) - CHIETI, 30 NOV - Tre persone sono state denunciate dalla Polizia Stradale di Chieti perché trovate alla guida sotto l'effetto di alcol e droga. Il servizio, svolto in collaborazione con Autostrade per l'Italia nella notte del 27 novembre scorso, si è svolto sull'autostrada A14, presso l'area di servizio "Val di Sangro", in carreggiata sud, dove 30 conducenti di automezzi sono stati controllati e sottoposti a prova preliminare al fine di accertare la recente assunzione di sostanze stupefacenti. Tra i controllati, tre sono risultati positivi anche alla successiva prova presso il laboratorio mobile messo a disposizione da Aspi, presente sul posto con medici che hanno accertato lo stato di alterazione. Tra i denunciati uno è risultato positivo sia ai cannabinoidi sia alla cocaina, uno a cocaina. A tutti è stata sospesa la patente di guida. Gli agenti della Polizia Stradale della Sezione di Chieti hanno proceduto, inoltre, al sequestro di un'autovettura in quanto il conducente, un giovane molisano, circolava in autostrada senza assicurazione Rca. Un altro conducente è stato sanzionato con un verbale di oltre 3 mila euro, poiché sprovvisto di patente di guida in quanto revocata. (ANSA).