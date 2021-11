A Teramo domenica mostra mercato, laboratori, vino e stelle

(ANSA) - TERAMO, 28 NOV - Laboratori per adulti e ragazzi con i prodotti tipici delle aziende del territorio aperti ai cittadini. "Colori e sapori d'Autunno… aspettando le stelle" è il titolo della giornata organizzata dall'Istituto Agrario "Di Poppa -Rozzi" di Teramo in località Piano D'Accio, domenica 28 novembre dalle ore 10 fino a sera. La giornata ha lo scopo di proporre attività e laboratori originali e stimolanti per esplorare la natura e le eccellenze del territorio teramano, attraverso la creatività. L'Istituto accoglie le imprese e le mette insieme agli studenti. Tra le attività previste: esposizione e vendita prodotti aziende degli studenti e del territorio e dell'azienda agricola dell'Istituto Agrario.

Laboratori per studenti e adulti: Bugs Hotel, fitocosmesi, igienizzanti, Green Lemon, bombe di semi. Attività per ragazzi e adulti: Arrampicalbero, escursione nel bosco, orienteering, letture nel parco, tiro con l'arco, ippoterapia, fattoria didattica. Con l'evento "Calici sotto le stelle", la degustazione delle eccellenze vitivinicole dell'azienda agricola dell'Istituto Agrario, accompagnata dall'osservazione astronomica delle stelle con la collaborazione dell'UAT (Unione Astrofili Teramo).

Sempre a Teramo, domenica 28 novembre si svolgerà nella zona della stazione ferroviaria, in via Pannella e in via Pepe, Mostra Mercato con un ampio ventaglio di prodotti: abbigliamento, calzature, artigianato, dolciumi, prodotti tipici, dalle 8.00 alle 20.00. (ANSA).