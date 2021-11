Mafia e legalità, Grasso incontra studenti a Ortona

(ANSA) - ORTONA, 25 NOV - L'ex procuratore nazionale antimafia ed ex presidente del Senato Pietro Grasso sarà a Ortona (Chieti) il prossimo 29 novembre, invitato dalla dirigente scolastica Angela Potenza, per incontrare gli studenti del quarto e quinto anno dell'istituto superiore "Acciaiuoli - Einaudi". Durante l'incontro, dalle 11 alle 13 nel teatro Tosti, si parlerà di mafia e legalità. L'iniziativa nasce a seguito dell'obbligatorietà, dallo scorso anno, dell'insegnamento dell'educazione civica nelle scuole di ogni ordine e grado. Nel corso dell'incontro uno studente illustrerà a Grasso il video realizzato da tutti gli alunni che si è aggiudicato la fase regionale del concorso per il XXIX Anniversario delle stragi di Capaci e via D'Amelio, patrocinato dalla Fondazione Falcone e dal Miur, anno scolastico 2020-2021.

Un'immagine del video costituirà lo scenario dell'iniziativa.

L'incontro sarà aperto dal saluto della dirigente scolastica al presidente Grasso e ai presenti, studenti, docenti, il sindaco di Ortona Leo Castiglione e i dirigenti degli altri istituti scolastici del territorio. Per volontà condivisa della scuola e di Grasso non saranno presenti rappresentanti delle forze politiche.

"Nel testimoniare il senso profondo del suo impegno come uomo dello Stato" Grasso colloquierà con gli studenti e risponderà alle loro domande. L'iniziativa terminerà con l'intervento del Direttore scolastico regionale Antonella Tozza, della preside Potenza e del sindaco Castiglione. (ANSA).