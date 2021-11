Giovane aggredito e ferito a Chieti, scatta Daspo 'Willy'

(ANSA) - CHIETI, 20 NOV - Un ragazzo di 21 anni, ritenuto responsabile di aggressione a un diciannovenne avvenuta nel maggio scorso a Chieti Scalo all'esterno di un locale, è stato raggiunto dal provvedimento di divieto di accesso negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico intrattenimento in alcune strade e piazze di Chieti Scalo, per la durata di un anno, il cosiddetto Daspo 'Willy'. La misura di prevenzione è stata adottata dal Questore di Chieti, Annino Gargano, al termine di un'accurata istruttoria svolta dalla Divisione Polizia Anticrimine, a conclusione di indagini serrate condotte dalla Squadra Mobile. L'autore dell'aggressione è stato denunciato per lesioni personali. In particolare, nella circostanza, come emerso dalle indagini, il 21enne aveva colpito l'altro giovane più volte con pugni alla testa e al volto, procurandogli la frattura del setto nasale ed era fuggito all'arrivo della Polizia, giunta sul posto in seguito a una richiesta di aiuto raccolta dal 113. La violazione al divieto è punita con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 8.000 a 20.000 euro. (ANSA).