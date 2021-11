Calcio: derby Abruzzo 'tira', Pescara-Teramo per 5mila

(ANSA) - PESCARA, 12 NOV - Quello di domani sarà il giorno del derby abruzzese di C. All'Adriatico (ore 17.30), si affronteranno Pescara e Teramo. Nove giorni fa nel match di Coppa Italia prevalsero di misura i biancorossi. Quella di domani sarà una gara decisiva invece soprattutto per i biancazzurri che dopo il ko di Cesena e il -11 dalla vetta, avranno un solo risultato a disposizione. Auteri, confermato dalla società sa bene però che il suo futuro dipenderà anche dal risultato del derby. "È arrivato il momento di fare i fatti e parlare meno.Quella di domani è una partita importante e voglio la prestazione e i tre punti, senza girarci troppo intorno. Il Teramo è una squadra organizzata, ma possiamo batterli". In casa Teramo quella di Pescara sarà la prima gara con i nuovi proprietari (i fratelli Ciaccia) al timone. Federico Guidi (che conterà diverse assenze), teme la voglia di riscatto del Pescara ma spiega quello che è lo stato d'animo dello spogliatoio: "Non c'è stato bisogno di motivare i ragazzi - ha detto il trainer aprutino -. Voglio vedere il piacere negli occhi di giocare questa partita". All'Adriatico previsti domani poco meno di 5mila spettatori. L'ultima sfida Pescara-Teramo di campionato risale al 2003, quando finì 3-3. (ANSA).