Stati generali su Turismo e Agroalimentare in Abruzzo

(ANSA) - L'AQUILA, 11 NOV - Turismo e Agroalimentare come ulteriore motore per il rilancio dell'economia è il tema al centro del convegno promosso dalla Camera di Commercio Gran Sasso d'Italia, dal titolo "Abruzzo terra di eccellenze - strategie di rilancio turismo e agroalimentare", in programma venerdì 12 novembre, nella sala Ipogea del Consiglio regionale all'Aquila dalle ore 9.30 alle ore 18 con l'intervento del presidente della Giunta regionale Marco Marsilio. Il convegno, che sarà aperto dalla Presidente della Camera di Commercio, Antonella Ballone, prevede la partecipazione video del Ministro del Turismo Massimo Garavaglia.

"Il settore agroalimentare è asset strategico per lo sviluppo turistico dell'area L'Aquila - Teramo", dice Antonella Ballone, "secondo recenti statistiche il 70% dei turisti italiani reputano fondamentale l'offerta gastronomica nella scelta della meta delle vacanze, mentre il 90% desidera vivere esperienze legate al cibo durante il viaggio. Il punto di partenza di una programmazione concreta sui finanziamenti che arriveranno grazie al PNRR, dai Fondi Strutturali 2021- 2027 e dai fondi per la ricostruzione, la sinergia tra turismo, enogastronomia, ambiente e territorio". Al convegno interverranno, tra gli altri, Alessandra Priante, Direttore Europa dello UNWTO.

Pierluigi Monceri, direttore regionale Lazio e Abruzzo di Intesa Sanpaolo, gruppo bancario sostenitore dell'evento. Roberta Garibaldi, autrice del rapporto su Turismo Enogastronomico italiano 2021, Giovanni Legnini, Commissario per la ricostruzione, Stefano Cianciotta, presidente di Abruzzo Sviluppo e Dario Coletti, Presidente di Innovatour. Roberto De Giorgi direzione generale agricoltura e sviluppo rurale della Commissione europea, coordinatore della programmazione dei PAC.

Presenti per la Regione Abruzzo: Emanuele Imprudente, vicepresidente e Assessore regionale all'agricoltura e Daniele D'Amario assessore regionale al Turismo. (ANSA).