Credito sportivo: inaugurato impianto rinnovato a Teramo

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - A San Nicolò a Tordino, frazione di circa 8 mila abitanti nel comune di Teramo, è stato inaugurato il rinnovato impianto sportivo del 'Dino Besso', a seguito della conclusione dei lavori di riqualificazione del manto e dell'area circostante. Una giornata importante per l'Asd Sannicolese 2011, principale fruitrice del campo insieme alle altre realtà sportive locali. Alla cerimonia d'inaugurazione hanno partecipato diverse autorità locali e molti sportivi.

I lavori hanno interessato non solo il manto erboso ma anche l'arredamento e le recinzioni per un importo di 500 mila euro, ottenuti attraverso il finanziamento dell'Istituto per il Credito Sportivo, banca sociale per lo sviluppo sostenibile dello Sport e della Cultura con una capillare presenza sui territori. (ANSA).