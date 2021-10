Unico GranSasso,sindaci a Orlando 'Ecco dossier per imprese'

(ANSA) - CROGANLETO, 23 OTT - I sindaci di UNICO Gran Sasso hanno incontrato il Ministro al Lavoro e alle Politiche Sociali Andrea Orlando nella Sala Polifunzionale del Municipio di Crognaleto, dove hanno avuto modo di chiedere interventi mirati ai territori dei piccoli comuni colpiti dal sisma. Durante l'incontro è stato consegnato al Ministro un fascicolo contenente un progetto di rete per il settore lavoro e politiche sociali con obbiettivo il rilancio del tessuto economico e sociale dei piccoli comuni "Un'attenzione particolare deve andare al tessuto imprenditoriale, perché se questo tiene, tengono anche le famiglie, tiene tutta la collettività che non si trova costretta a trasferirsi dove avere un'attività artigianale costa meno e rende di più." spiega Giuseppe D'Alonzo Presidente della rete "per questo UNICO le consegna un progetto, pensato per favorire la rinascita e il rilancio del lavoro e dell'imprenditoria locale, su una vasta area territoriale che abbraccia 22 Comuni e 3 Province".

Gianguido D'Alberto presidente regionale ANCI e rappresentante di area vasta della Rete aggiunge "Abbiamo bisogno, come territorio che l'agenda di Governo segni come prioritario il cratere sismico del Centro Italia. Oggi finalmente abbiamo strumenti straordinari grazie alla spinta dei Sindaci e del Commissario Legnini per programmare una ricostruzione non solo fisica ma economica e sociale grazie alle risorse straordinarie messe a disposizione del PNRR". Rosanna De Antoniis, rappresentante Comuni Valle Siciliana "In sette anni abbiamo avuto due terremoti con conseguenze pesantissime che può immaginare, soprattutto lo spopolamento che sembra irreversibile, ma un intervento rapido, urgente, con una normativa speciale e ad hoc, potrebbe dare speranza e nuovo vigore a questi luoghi bellissimi". (ANSA).