Arrestato in Basso Molise l'ultimo componente banda ladri

BONEFRO, 20 OTT - Rintracciato ed arrestato dai carabinieri di Larino (Campobasso) l'ultimo componente della banda di ladri specializzata in furti in supermercati con scorribande in Abruzzo tra centri commerciali e singole attività.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Lanciano (Chieti), sono state condotte dai carabinieri della Compagnia lancianese con il supporto dei militari di Bonefro. E proprio questi ultimi hanno rintracciato l'uomo, di 57 anni, già noto alle forze dell'ordine a seguito dell'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare che aveva visto il coinvolgimento anche di altri due componenti di una banda, tra i quali una donna.

La fuga del malvivente si è conclusa grazie ai controlli serrati dei militari nei luoghi più frequentati dall'uomo che da tempo non viveva più nel tranquillo paese molisano. Numerose le pattuglie che hanno collaborato al rintraccio Basso Molise.

