Green pass: Famà (LFoundry Avezzano), non ci aspettiamo disagi

(ANSA) - AVEZZANO, 14 OTT - "Seguiremo quanto previsto dal decreto legge, faremo controlli attraverso incaricati indicati dall'azienda, ad oggi non abbiano contezza o percezione di grosse problematiche e quindi di disagi. Credo che alla fine domani tutto andrà tranquillamente, comunque aspettiamo i dati reali". Così Fabrizio Famà, responsabile delle risorse umane dello stabilimento di Avezzano (L'Aquila) della multinazionale LFoundry dove lavorano circa 1.400 persone, alla viglia dell'entrata in vigore dell'obbligo vaccinale per i lavoratori pubblici e privati. Anche se con toni molto sereni, Famà fa intendere che chi sarà sprovvisto di green pass non potrà entrare al lavoro e l'assenza sarà ingiustificata e che i tamponi saranno a carico del lavoratore. L'ottimismo del manager si basa tra le altre cose sul percorso positivo della mensa aziendale nella quale il gestore ha permesso l'ingresso a coloro che erano in possesso del green pass. "Non abbiamo avuto problemi, abbiamo fatto un accordo sindacale, sulla scorta di questo, non ci aspettiamo situazioni difficili per la giornata di domani - conclude Famà. (ANSA).