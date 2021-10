Green Pass: Sga, ricorda assalto Camere Lavoro 100 anni fa

(ANSA) - PESCARA, 10 OTT - "Le immagini di ieri sono scioccanti perchè ricordano gli assalti alle Camere del Lavoro di 100 anni fa: non conta tanto la risposta dello Stato contro gli assalti delle ultime ore, per quanto doverose, quanto è necessaria la risposta della società civile". Lo ha detto il segretario della Sga, il sindacato dei giornalisti abruzzesi Ezio Cerasi a margine del presidio davanti alla sede della Cgil di Pescara al quale hanno paertecipato in centinaia.

"La prevista manifestazione di sabato prossimo - ha detto Cerasi - sarà una ben altra risposta a cose che non c'entrano nulla col diritto di manifestare accaduto ieri a Roma". (ANSA).