Fino al 30 settembre 2021 la Settimana europea dello sport

(ANSA) - L'AQUILA, 25 SET - Panathlon L'Aquila e Special Olympics Team L'Aquila promuovono la Settimana europea dello Sport dandosi appuntamento oggi, sabato 25 settembre, alle 10,00 all'Auditorium 'Renzo Piano', nel capoluogo abruzzese, per una camminata di 2.021 metri che si svilupperà all'interno del Parco del Castello. La Settimana europea dello sport promuove lo sport e gli stili di vita sani e attivi al fine di incrementare il benessere fisico e mentale dei cittadini europei.

L'iniziativa sposa i Social Development Goals presenti nell'Agenda 2030 dell'ONU, favorendo diverse e specifiche modalità di svolgimento dell'attività fisica e sportiva, considerata elemento centrale per lo sviluppo psicofisico delle persone.

'Camminiamo Insieme' è un'iniziativa rivolta ai soci del Panathlon e agli Atleti Special Olympics che attraverso una semplice camminata intendono promuovere sani stili di vita e dare l'opportunità alle persone di stare insieme all'aria aperta in tutta sicurezza.

Camminando al fianco di una persona con disabilità si abbatterà il muro dell'indifferenza e del pregiudizio creando connessioni sociali per la realizzazione di comunità più inclusive. (ANSA).