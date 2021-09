Incendi, Parco Maiella brucia da 5 giorni, vento blocca Canadair

(ANSA) - PESCARA, 17 SET - Dopo cinque giorni, è ancora in corso l'incendio che sta interessando il Parco nazionale della Maiella, nel versante pescarese, tra i comuni di Lettomanoppello e Serramonacesca, al di sotto di Passolanciano. Il rogo si estende su oltre 35 ettari, tra area naturale, pascoli arborati e pineta. In azione Vigili del Fuoco, Carabinieri Forestali, Protezione Civile, Esercito e tecnici del Parco. Continuano a bruciare anche le vicine campagne di Castiglione a Casauria (Pescara), dove è in atto un rogo di sterpaglie su un'area di oltre 50 ettari. In entrambi i casi oggi i mezzi aerei non sono potuti intervenire a causa delle condizioni meteorologiche e del vento. (ANSA).