Ferie solidali,ecco iniziativa Azienda speciale Montesilvano

(ANSA) - PESCARA, 31 AGO - L'Azienda speciale di Montesilvano istituisce in via sperimentale il 'Fondo ferie solidali', che consente ai dipendenti di cedere a titolo gratuito ferie eccedenti. L' intesa è stata sottoscritta dal direttore Eros Donatelli e dalle organizzazioni sindacali su proposta di alcune lavoratrici dell'Azienda.

"Le lavoratrici e i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato - spiega l'assessore alle Politiche sociali Sandra Santavenere - ferma restando la fruizione irrinunciabile di 4 settimane di ferie annuali, possono cedere a titolo gratuito al 'Fondo ferie solidali' ferie eccedenti la predetta misura minima, pari al 10% del monte ferie annuo o del monte permessi della Banca Ore. In un momento come quello che stiamo vivendo questa è una iniziativa lodevole, che unisce il personale anche nei momenti difficili, al fine di permettere l'assistenza di figli minorenni che si trovino in condizioni di salute gravi e che richiedano un'assistenza costante".

"Questo - aggiunge - permetterà agli uffici comunali di avere la presenza costante di dipendenti per offrire un servizio sempre puntuale ai cittadini. I beneficiari di tale istituto potranno essere le lavoratrici e i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, che abbiano già fruito di tutte le giornate di ferie e di tutte le ore di ulteriori permessi e che abbiano necessità di assistere parenti e o affini che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, in assenza di tutele quali la Legge 104 o per la tutela e il sostegno della maternità e della paternità. Costoro potranno richiedere all'Azienda la cessione in proprio favore di giorni di ferie solidali, fino ad un massimo di 30 giorni all'anno".

(ANSA).