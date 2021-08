Vandali in azione in scuola Spoltore, istituto allagato

(ANSA) - SPOLTORE (PESCARA), 30 AGO - I vandali devastano la scuola allagandola con l'acqua delle manichette antincendio. E' accaduto nella notte a Spoltore, nella scuola media 'Dante Alighieri'.

Secondo la ricostruzione dei Carabinieri, intervenuti stamani su richiesta del dirigente scolastico, ignoti sono entrati nell'istituto attraverso la scala antincendio e, una volta dentro, hanno dapprima danneggiato le manichette antincendio poste al piano terra ed al primo piano, poi le hanno srotolate e alla fine hanno aperto l'acqua. Notevoli i danni, non solo a causa dell'allagamento, ma anche per le infiltrazioni tra le controsoffittature.

Sul posto oltre ai militari dell'Arma della Stazione di Spoltore, sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell'edificio. I danni risultano coperti da assicurazione. L'area è priva di sistemi di videosorveglianza.

