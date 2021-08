Afghanistan: hub Avezzano,molti già vaccinati con prima dose

(ANSA) - L'AQUILA, 29 AGO - Una difficoltà nella vaccinazione dei circa 1.300 profughi afghani ospitati nell'hub di prima accoglienza dell'Interporto di Avezzano (L'Aquila) non è la adesione che, sia pure volontaria, è pressoché totale: ci sono persone, non poche, che hanno già ricevuto la prima dose in Afghanistan con sieri cinesi o lo sputnik russo, quindi i medici della Asl e del Commissario della emergenza devono valutare cosa scegliere per la seconda.

"E' un processo molto complesso - spiega il direttore dell'agenzia regionale abruzzese della Protezione civile, Mauro Casinghini che insieme alla Croce Rossa Italiana gestisce il campo base -, consideriamo molto importante la registrazione nel sistema vaccinale e vogliamo smistare le persone una volta completo il fascicolo vaccinale online. In modo da stare tranquilli almeno sotto questo punto di vista - conclude Casinghini -. Per questo ieri sera è slittato di qualche ora il trasferimento dei primi ospiti in albergo". (ANSA).