Stefani, raid vandalico in spiaggia Montesilvano è barbarie

(ANSA) - ROMA, 28 AGO - "Sono molto dispiaciuta per gli atti vandalici compiuti nella notte scorsa, ai danni del litorale di Montesilvano, sulla spiaggia accessibile di via Petrarca, una realtà speciale e di eccellenza che è un esempio e di nuova visione del turismo aperto a tutti. È stato un gesto vile e vergognoso. L'ignoranza e la barbarie non riusciranno a spazzare via la forza e la bellezza delle buone idee". Queste le parole del ministro per le Disabilità, Erika Stefani sul raid notturno che ha preso di mira la spiaggia accessibile per le persone con disabilità visitata dal ministro il 4 agosto scorso. (ANSA).