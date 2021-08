L'Aquila, 'Atelier delle Arti' al Convento di San Giuliano

(ANSA) - L'AQUILA, 18 AGO - Da venerdì 20 a domenica 22 agosto seconda edizione aquilana dell'Atelier delle Arti che si terrà nella splendida cornice del chiostro del Convento di San Giuliano a L'Aquila. L'iniziativa avrà come ospiti, oltre a Davide Rondoni, ideatore dell'Atelier: Gianfranco Lauretano, poeta e critico letterario, insegnante di scuola primaria e docente di didattica della letteratura; Yari Selvetella, poeta e romanziere già inserito nella dozzina dello Strega 2018; Daniele Mencarelli, vincitore dello Strega Giovani nel 2020 con il romanzo 'Tutto chiede salvezza'.

Apriranno l'Atelier Giorgio Capriotti e Lorenza D'Alessandro, due dei più importanti restauratori italiani, autori, tra l'altro, del recupero degli affreschi del convento e del conventino quattrocentesco all'interno nel complesso di San Giuliano. I partecipanti dell'Atelier vivranno dunque l'esperienza del restauro direttamente dalla voce dei due studiosi proprio nel luogo dove hanno prestato la loro opera.

Da anni l'esperienza dell'Atelier, quest'anno svoltasi anche a Bertinoro, Grosseto e Policoro, si offre come momento di incontro informale e prolungato con i maestri della poesia e della scrittura con i quali sarà possibile confrontarsi sulle procedure di produzione di poesia e prosa.

Nella serata di venerdì 20 ci saranno una visita del Convento a cura di AquilArtes esclusiva per i partecipanti dell'Atelier e un recital poetico accompagnato dalle interpretazioni musicali di Marco Rotilio; la sera di sabato 21 previsto un reading poetico degli iscritti all'Atelier e degli ospiti. I partecipanti saranno docenti, studenti, scrittori e appassionati di arti e poesia.

L'Atelier, inserito nel cartellone degli eventi "Aspettando la Perdonanza", si chiuderà con il pranzo domenica 22 agosto.

L'organizzazione dell'Atelier è stata curata dalle associazioni culturali AquilArtes e L'Aquila Volta la Carta sotto la direzione artistica di Davide Rondoni. Per informazioni http://www.aquilartes.it/atelier-delle-arti-2021/ (ANSA).