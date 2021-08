Calcio serie C, Pescara e Teramo nel girone B

(ANSA) - PESCARA, 09 AGO - Diramati questa mattina dalla Lega di C i tre gironi della terza serie nazionale di calcio. Le due abruzzesi Pescara e Teramo sono state inserite nel girone B, insieme a formazioni marchigiane, umbre, emiliane, toscane, oltre alla sarda Olbia, all'umbra Gubbio e la ligure Virtus Entella. Pericolo scampato per gli abruzzesi che hanno evitato il raggruppamento meridionale. Con il Pescara e il Teramo, nel girone B, composto da 20 squadre con una X per un posto ancora da assegnare, ci sono: Ancona Matelica, Aquila Montevarchi, Carrarese, Cesena, Fermana, Grosseto, Gubbio, Imolese, Lucchese, Modena, Olbia, Pontedera, Reggiana, Siena, Virtus Entella, Vis Pesaro, Viterbese. La ventesima squadra dovrebbe essere una fra Pistoiese e Fano. Il campionato partirà il 29 agosto. In serata verranno diramati i calendari del torneo. (ANSA).