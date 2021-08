Danza: Libertango Ballata per Astor Piazzolla all'Emiciclo

(ANSA) - L'AQUILA, 05 AGO - Il Festival Danza "I Cento Passi" prosegue il suo viaggio nella danza all'Emiciclo con lo straordinario spettacolo del coreografo Diego Watzke e della "Compagnia Meditereanea del Balletto". Un viaggio con Watzkenel cuore del Tango di Piazzolla e della sua musica.

Libertango - Ballata per Astor Piazzolla. È un viaggio tra corpi, voce e musica nell'anima del Tango, che attraversa la solitudine e la malinconia, l'amore, la resilienza e la speranza. Libertango rivela il nostro sé piu profondo narrando la passione e paura, la rabbia e la dolcezza, la gioia e la disperazione. E per farlo, da voce alle parole dei grandi Poeti dell'Amore vissute dai corpi appassionati dei danzatori e dalle note struggenti di una fisarmonica. Perche il Teatro è la grande metafora della Vita. La rassegna "I Cento Passi" che ha ottenuto il riconoscimento del Fus (Fono unico per lo spettacolo) è diretta da Loredana Errico. (ANSA).