Mobilità: Tua, dal 5 agosto la nuova app

(ANSA) - PESCARA, 04 AGO - Verrà resa disponibile ufficialmente domani, giovedì 5 agosto, la nuova versione dell'APP "TUAbruzzo" che sarà disponibile gratuitamente sugli store Apple e Android. Tante le novità messe in campo, a cominciare dalle numerose nuove funzionalità pensate e studiate per venire incontro alle esigenze e alle richieste dell'utenza di TUA, azienda di trasporti della Regione Abruzzo.

La Home Page dell'applicazione presenta una nuova veste grafica con la possibilità di visualizzare e gestire direttamente, in maniera facile e intuitiva, il credito disponibile. Sono stati poi predisposti due nuovi bottoni: "Info" per consultare le F.A.Q., ovvero le domande più frequenti con le risposte e "Linee con prenotazione" (ad esempio L'Aquila-Roma) con un collegamento diretto al portale TUA (https://www.tuabruzzo.it/). E' stata poi realizzata un'apposita sezione per la ricerca multimediale, "door to door", delle soluzioni di viaggio con la possibilità di acquistare il biglietto per ogni tratta con un'unica transazione finanziaria e tutte le informazioni in tempo reale inerenti gli spostamenti.

Tramite l'APP "TUAbruzzo" si potrà effettuare l'acquisto di biglietti a tariffa fissa; l'acquisto di biglietti su prenotazione; visualizzare e gestire i titoli di viaggio e attivare i titoli e rinnovare direttamente l'abbonamento mediante il riconoscimento della tessera, anche per le categorie agevolate. Un canale aggiuntivo di acquisto comodo e gratuito per l'utenza, specie per chi vive in comuni montani o lontano dai centri urbani, e che consentirà di evitare code e assembramenti nel totale rispetto delle normative di contrasto al Covid-19.

Inoltre l'APP consentirà la gestione dei voucher emessi secondo le direttive del DGR 493-2020 per i rimborsi Covid-19 in formato digitale mediante il "borsellino elettronico" di TUA Abruzzo (l'importo del voucher viene emesso sul "borsellino elettronico" e può essere utilizzato anche in modo frazionato, per l'acquisto di qualsiasi titolo di viaggio nelle modalità previste) o per acquistare un abbonamento annuale di tariffa pari o superiore a quello per cui è stato richiesto il voucher, scontato del valore dell'importo del voucher in maniera semplice e veloce. Infine, sarà inoltre possibile visualizzare su mappa le aree di sosta e la relativa tariffa oraria, attivare e prolungare i termini di sosta a seconda delle proprie esigenze e pagare i soli minuti effettivi di parcheggio.

"Si tratta di uno strumento all'avanguardia, pensato, studiato e realizzato per venire incontro alle necessità e alle richieste dei nostri utenti e che pone TUA Abruzzo al passo con le aziende leader nel settore del trasporto pubblico nazionale" spiega il Presidente del CdA di TUA Abruzzo Gianfranco Giuliante. (ANSA).