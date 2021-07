Rigopiano: quasi tutti imputati chiedono rito abbreviato

(ANSA) - PESCARA, 30 LUG - Si è chiusa al tribunale di Pescara l'udienza preliminare dinanzi al giudice Gianluca Sarandrea sulla tragedia del resort dell'Hotel Rigopiano che ha provocato 29 vittime il 18 gennaio del 2017. Una buona parte dei 30 imputati ha fatto richiesta di rito abbreviato: tra questi l'ex presidente della Provincia di Pescara Antonio Di Marco e l'ex prefetto di Pescara Francesco Provolo; a non chiedere il rito alternativo c'è il sindaco di Farindola (Pescara), Ilario Lacchetta.

Il giudice Sarandrea ha successivamente annunciato che nominerà un collegio di periti per cercare di dirimere la questione riguardante l'origine della valanga. Questo perché gli accertamenti peritali prodotti dall'accusa e dalle difese sono tra loro contrastanti: sulla questione la difesa del sindaco Lacchetta aveva chiesto un incidente probatorio, istanza respinta dal giudice. La prossima udienza è stata fissata per il prossimo 17 settembre. (ANSA).