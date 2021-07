Weekend di teatro, musica e letteratura al Go Abruzzo Fest

(ANSA) - GUARDIAGRELE, 23 LUG - Un fine settimana all'insegna di teatro, musica e letteratura al GO Abruzzo Festival di Guardiagrele. Stasera, venerdì, alle 21 aPiazza San Francesco con lo spettacolo di David Riondino e Fabrizio De Rossi Re sul "Dio Denaro". Domani sera, sabato, sempre alle 21 in piazza San Francesco, concerto per pianoforte del giovane talento spagnolo Leo de Marìa, con un programma che spazia da Mozart, Beethoven a Liszt a Prokofiev, con un'incursione nella musica contemporanea.

Nell'ambito della ricerca artistica e di genere portata avanti dal Go Abruzzo Festival. Domenica 25 luglio, dalle ore 17 nel Chiostro di San Francesco con ingresso libero, un pomeriggio dedicato alla ricerca musicologica sul territorio, con tre libri di argomento musicale presentati da autori e studiosi di fama.

"Giornate di studi musicali abruzzesi", Nuovi canti della Terra d'Abruzzo" e "L'incognita di Primo Riccitelli". Interverranno: Marco Della Sciucca, Luigi Di Tulio, Domenico Di Virgilio, M.

Cristina Esposito, Valter Matticoli, Silvio Paolini Merlo, Gianfranco Miscia e Massimo Salcito. Info e biglietti sul sito www.guardiagreleopera.it (ANSA).