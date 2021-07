Lavoro, San Marco annuncia 50 licenziamenti, sciopero

(ANSA) - ATESSA, 23 LUG - Sciopero e manifestazione di protesta oggi alla San Marco Industrial di Atessa (Chieti) contro l'avvio dei licenziamenti collettivi per 50 lavoratori su 163. Per l'occasione il direttivo provinciale Fim Cisl si è appositamente svolto davanti ai cancelli dell'azienda produttrice di costruzioni meccaniche, cassoni e ribaltabili, anche per il furgone Ducato della Sevel.

"Tanta è stata la solidarietà nei confronti dei lavoratori che da mesi subiscono l'arroganza società - dice Amedeo Nanni, responsabile metalmeccanico della Fim - L'azienda ha deciso di avviare la procedura nonostante la possibilità di altri mesi di cassa straordinaria e cassa covid. La segreteria Fim-Cisl aveva proposto a tutte le sigle sindacali di organizzare uno sciopero a livello nazionale, ma, purtroppo, anche in questa occasione abbiamo ricevuto un diniego. Come Fim-Cisl continueremo ad attuare tutte le iniziative possibili per tutelare i lavoratori del nostro territorio. Altra riunione la terremo mercoledì prossimo, 28 luglio. Dopo lo sblocco dei licenziamenti la San Marco è stata la prima e unica ad aprire la procedura per licenziare 50 lavoratori. Pertanto vogliamo sensibilizzare l'opinione pubblica e portare l'azienda a ritirare la procedura e a utilizzare gli ammortizzatori sociali che non sono ancora esauriti, oltre che a portare nuove lavorazioni come da impegni presi quando l'azienda aveva acquisito lo stabilimento dal fallimento". (ANSA).