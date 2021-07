Ricerca su impronte Leonardo, mostra a Torricella Peligna

(ANSA) - CHIETI, 21 LUG - I risultati del lavoro di Antropologia sui dermatoglifi di Leonardo saranno presentati nella mostra documentaria "L'impronta del genio", visitabile nel museo antropologico mediateca 'John Fante' di Torricella Peligna (Chieti) fino al 27 luglio, mercoledì e sabato orario 16-19, e dal 28 luglio al 28 agosto da mercoledì a domenica, orario 16-19. L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra Museo universitario della "d'Annunzio" di Chieti-Pescara, il Comune di Torricella Peligna, la Mediateca comunale "John Fante" e il Museo Antropologico di Torricella Peligna. La mostra delinea il lavoro del gruppo di ricerca della Sezione di Antropologia del corso in Medicina della "d'Annunzio" di Chieti sulla ricostruzione delle impronte di Leonardo attraverso le tracce biologiche lasciate sulle tele. Le indagini hanno consentito di identificare l'impronta di un polpastrello. Il dermatoglifo è stato isolato tra le migliaia di tracce presenti su dipinti e pergamene manoscritte. I ricercatori sono partiti dalle tracce certe lasciate sul dipinto 'Dama con l'ermellino' e, analizzando diverse opere con sofisticate tecniche dattiloscopiche, hanno ricostruito la traccia di un polpastrello. Come molti pittori, Leonardo utilizzava le mani come pennello per operare sfumature sulle tele. La traccia individuata è probabilmente quella dell'indice della mano sinistra e ha caratteristiche arabe, elemento che trova riscontro nella madre di Leonardo, di origini arabe. L'impronta, unica traccia "biologica" a oggi conosciuta di Leonardo, potrà essere utilizzata per l'autenticazione di opere dubbie o non note.

"La realizzazione dell'interessantissima mostra documentaria nasce dalla collaborazione tra queste 4 realtà territoriali - spiegaLuigi Capasso, Direttore del Museo Universitario di Chieti - e conferma la nostra volontà di presenza culturale, di stimolo e di collaborazione attiva con il territorio".

"I progetti migliori - ha detto il sindaco di Torricella Peligna, Carmine Ficca - nascono dalla sinergia tra enti e questa mostra rappresenta un'azione importante per ampliare la capacità di fruizione del Museo Antropologico e della Mediateca 'John Fante' del nostro Comune". (ANSA).