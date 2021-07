Pescara Calcio, azzerato staff tecnico Primavera

(ANSA) - PESCARA, 20 LUG - Terremoto tecnico nel settore giovanile del Pescara dopo la vittoria del campionato di Primavera 2 e della Supercoppa di categoria. Lasciano infatti il direttore generale Giuseppe Geria e il responsabile tecnico Antonio Di Battista. Alla vigilia di una stagione importante per il Pescara che parteciperà alla massima competizione giovanile, ovvero il campionato di Primavera 1, si apre la corsa alla successione dei due dirigenti. "Ringrazio Giuseppe Geria e Antonio Di Battista per il lavoro svolto in questi anni ricchi di grandi soddisfazioni professionali, purtroppo la retrocessione - ha detto il presidente del Pescara Daniele Sebastiani- ha creato non pochi problemi a livello di settore giovanile facendo venire meno anche l'entusiasmo di chi giornalmente ha sempre lavorato per la crescita dei giovani.

Anche se le strade si dividono, questo non sarà un addio ma un arriverderci, il rapporto umano e professionale instaurato rimarrà nel tempo, ho avuto il piacere di lavorare con due persone straordinarie e soprattutto due grandi professionisti a cui auguro le migliori fortune". (ANSA).