'Emidioland' guida alla scoperta di Guardiagrele

(ANSA) - GUARDIAGRELE, 16 LUG - Dopo il 'Mags experience' - il primo evento 'bikepacking' in Abruzzo dove Mags sta per Mare Adriatico Gran Sasso - proseguono le iniziative dell'instancabile 'Abruzzo Smart Ambassador' Emidio Terra, 'Emidioland' sui social.

Domani, sabato 17 luglio, Emidio, insieme a Valeria, Regional Brand Lover Huawei Abruzzo, saranno a spasso per Guardiagrele, uno dei 'Borghi più belli d'Italia', scelta dopo le tappe in Calabria, Cosenza, e in Puglia, Polignano a Mare, per accogliere l'evento 'Huawei Community'. A partire dalle 17.30, oltre a scoprire le bellezze del paese nel cuore del Parco Nazionale della Maiella, sarà possibile partecipare a un photowalking tra gadget, attività social e degustazioni.

"Dalle 17.30 i ragazzi saranno nel centro storico, in piazza san Francesco - spiega il sindaco Donatello Di Prinzio - e aspetteranno gli iscritti all'evento, poi sono previste la visita ai musei cittadini, alla cattedrale Santa Maria Maggiore e un momento di ospitalità nella Cantina Santoleri". Il sindaco saluterà poi i partecipanti che, con la loro presenza e la condivisione dei momenti dell'evento sui social, "porteranno Guardiagrele nel mondo" . (ANSA).