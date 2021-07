Isolestate: musica e teatro alle falde del Gran Sasso

(ANSA) - ISOLA DEL GRAN SASSO, 15 LUG - Ricchissimo cartellone per "Isolestate" il programma estivo di Isola del Gran Sasso (Teramo), per residenti e i turisti che nelle prossime settimane affolleranno il bellissimo borgo. La manifestazione, che fa parte del Festival Abruzzo dal Vivo, abbraccia il lungo periodo estivo dal 16 Luglio al 5 Settembre con una offerta ricca di eventi musicali, artistici e culturali.

Fiore all'occhiello del cartellone estivo è l'ampia e alta offerta musicale di classica e jazz, che ha una ciliegina Pop sulla torta: il concerto di Anna Tatangelo in programma l'8 agosto nel Piazzale di San Gabriele. Molti eventi sono inseriti nella suggestiva cornice di San Giovanni ad Insulam, a partire dal 16 Luglio, ore 21, il concerto del Brass Quintet. Stesso luogo e orario per la serata evento di Light Classica il M° Enrico Angelozzi, il 29 luglio. A partire dal 4 agosto e per tutti i mercoledì del mese si terrà la sezione di Jazz in Time dove l'apertura sarà a cura del duo Sonic Latitudes con il M° Marco di Battista alle tastiere e sintetizzatori ed il M° Franco Finucci alla chitarra. Si prosegue poi l'11 agosto con Arturo Valiante trio e il 18 Agosto Urban City Hammond Trio. Si conclude il 25 Agosto con il Trio Novo. Il 10 di agosto Piane del Fiume, in località Pretara, di Isola del Gran Sasso, ci sarà il concerto "Aspettando le stelle" con il gruppo Cantastorie a Quattro Corde e il 24 agosto la Compagnia musicale Il Passagallo si esibirà in Piazza Contea di Pagliara ad Isola del Gran Sasso.

La stessa Piazza ospiterà numerosi concerti: 21 agosto cover band degli Abba gli Adbacadabra, 22 agosto la Cover Band dei Pink Floyd, la Zucchero Tribute Band il 23 agosto, il 26 agosto Le Rimmel, il 28 Agosto la UFO Rock Band. Vizi e Virtù, Cover Band di Vasco Rossi, si esibirà sulla Scalinata del Torrione il 13 agosto. Nelle frazioni Teatro Dialettale e cinema all'aperto.

Tre serate di Disco Music, il 6, 14 e 27 agosto a Campo di Panico a Isola del Gran Sasso per i giovani. In Piazza Contea di Pagliara torna l'Isola dei Talenti il 4 e 5 settembre. (ANSA).